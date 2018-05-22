Ижевск, 22 мая, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Заместителю директора фонда капитального ремонта Удмуртии Алексею Горбунову продлили арест на два месяца до 22 июля. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Ижевска, сообщает пресс-служба судебного органа.

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С ходатайством о продлении срока содержания под стражей обратилось следствие.

Напомним, Горбунову после задержания было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере»). Тогда суд уточнял, что замдиректора фонда совершил тяжкое преступление коррупционной направленности на сумму более 13 млн рублей.

При этом подробности обвинения следственные органы республики не раскрывают до сих пор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в момент задержания Горбунов являлся исполняющим обязанности главы Фонда капремонта республики.

В начале мая по итогам конкурса фонд возглавила Диана Новомейская, которая ранее являлась руководителем управления жилищного хозяйства республики.

Сегодня стало известно, что свой пост покидает первый замдиректора фонда Андрей Смирнов. Причины своего увольнения он не уточнил, отметил только, «что пришло время».