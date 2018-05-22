Москва, 22 мая, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в апреле 2018 года составил 4,9%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

«В апреле, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,9% рабочей силы классифицировались как безработные», — говорится в докладе.

При этом, по данным Роструда, в органах службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 0,8 млн человек, из них 0,6 млн человек получали пособие по безработице.

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