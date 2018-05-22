Иркутск, 22 мая, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта провели в Иркутской области акцию «Посади дерево», приуроченную ко Всероссийскому дню посадки леса. Масштабное мероприятие по высадке деревьев прошло на месте лесов, которые погибли во время пожаров в предыдущие годы. Всего в акции приняли участие около 1000 человек, которые высадили около 80 тысяч сеянцев сосны на участке общей площадью в 20 гектаров. Из них более тысячи деревьев были приобретены за счет личных средств президента России Владимира Путина.

Джордж Клаузен. Посадка дерева (фрагмент). 1888

Акция «Посади дерево» организована Общероссийским народным фронтом совместно с областным лесхозом министерства лесного комплекса региона, общественным учреждением «Добровольная пожарная охрана Иркутской области», ПАО «Почта Банк», студентами учебных заведений, при поддержке представителей региональной и муниципальной власти.

Посадка деревьев осуществлена за счет финансовых средств граждан, которые были переведены через IT-проект «Маракуйя».

"Лидер Народного фронта, президент России Владимир Путин особое внимание уделяет вопросам лесовосстановления. В апреле этого года глава государства перевел личные денежные средства на закупку деревьев для их высадки в Иркутской области на месте участка леса, уничтоженного в ходе пожара в прошлые годы. И сегодня эти деревья были также нами высажены в ходе традиционной акции ОНФ «Посади дерево». Мы хотели, чтобы подобные мероприятия регулярно проводились органами власти и представителями общественности. Тогда, я уверен, проблема лесовосстановления в нашей стране не была бы такой острой», — рассказал журналистам координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

В ОНФ подчеркнули, что акция по масштабному восстановлению леса становится ежегодной.

«Так, в прошлом году, мы в рамках акции «Посади дерево» высадили в Иркутской области более 400 тысяч сосен. Абсолютное большинство высаженных сеянцев сосны прижилось, и мы уверены, что совсем скоро на месте высадки появятся полноценные леса, какими они были до прошедших лесных пожаров. Сегодняшнюю акцию мы считаем вполне успешной и уверены, что в этом году в совокупности акций мы посадим еще больше деревьев не только на территории Иркутской области, но и в соседних регионах, пострадавших от лесных пожаров, в том числе в Республике Бурятия», — подчеркнул координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Николай Будуев.

Напомним, ежегодно в России из-за лесных пожаров гибнет несколько миллионов гектаров леса. Из них значительная часть приходится на Иркутскую область, которая является одним из лидеров печального рейтинга. Так, в 2014 году в регионе сгорело 782 тысячи га лесов, в 2015 — 522 тысячи га, в 2016 — 744 тыс. га, в 2017 — 255 тыс. га. Примерно такая же площадь лесов в регионе ежегодно уничтожается во время незаконных рубок.

При этом, лесовосстановление проводится на гораздо меньшей территории.

Так, в 2017 году в Иркутской области было восстановлено 130,9 тыс. га лесов. Похожая картина наблюдается и в остальных российских регионах, прежде всего, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В ОНФ подчеркивают — для того, чтобы лесовосстановление могло по масштабам приблизиться к цифрам погибших лесов, необходима поддержка добровольцев, в том числе через такие акции, как «Посади дерево», в особенности с учетом того, что 2018 год был объявлен президентом Годом добровольца.

ИТ-проект «Маракуйя» — специальный сервис, через которой желающие могут выбрать на карте участок, количество деревьев и оплатить посадку с помощью пластиковой карты или электронных платежных систем. После этого заказ поступает профессиональному лесничему. На полученные средства лесничие готовят почву, приобретают саженцы и при участии добровольцев производят посадки, после чего ухаживают за нововысаженным лесом в течение пяти лет.