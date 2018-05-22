Симферополь, 22 мая, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Ассоциация перевозчиков Крыма просит власти повысить тарифы на пассажирские перевозки в городах полуострова. Об этом журналистам 22 мая сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

«Представители ассоциации перевозчиков считают, что на муниципальных маршрутах стоимость проезда неадекватная, в частности, в Симферополе, поэтому они хотят поднять тариф до 17 рублей. Специалисты Минтранса РК анализируют стоимость перевозок и просчитывают обоснованность заявленных тарифов, только после этого будет принято решение», — сообщил руководитель региона.

При этом он отметил, что со стороны перевозчиков должны быть ответные обязательства по обновлению подвижного состава, поддержанию чистоты транспортных средств и соблюдении расписания.

«К сожалению, это тоже большой вопрос», — констатировал Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля был отправлен в отставку пятый с 2014 года министр транспорта Крыма Игорь Захаров, проработавший в должности всего полгода.

«Никто палец о палец не ударил в вопросе перевозок общественного транспорта. При этом необходимо обратить внимание на вопросы перевозки льготных категорий граждан, соблюдения расписания, произвести точный расчёт пассажиропотока по всем без исключения направлениям транспорта», — сетовал глава РК.

По его словам, основной задачей нового руководителя министерства транспорта Крыма, которое возглавил бывший директор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Юрий Овсянников, заявлена оптимизация работы общественного транспорта в республике.