Москва, 22 мая, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Законопроект об обработке персональных данных детей Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка —

«На сегодняшний день сбор персональных данных детей происходит незаконно… Закон — это первый шаг к безопасному использованию детьми высоких технологий, в частности интернета», — сказал депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Предлагается наделить законных представителей несовершеннолетних граждан полномочием давать согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних граждан (сейчас такой порядок предусмотрен только в отношении недееспособных граждан), а лица, достигшие 14-ти лет, осуществляющие трудовую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством, вправе будут давать согласие на обработку своих персональных данных, осуществляемую в связи с трудовой деятельностью, самостоятельно.