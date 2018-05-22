Астана, 22 мая, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В Казахстане наблюдается снижение темпов посевных работ из-за низкой температуры воздуха и позднего засева почв, сообщает 22 мая «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Армана Евниева.

Николай Кошель. Холодная весна. 1968

По его словам, для завершения сева в заданные сроки необходимо принять меры для эффективного использования посевной техники. Замминистра добавил, что в 2018 году площадь под посадку картофеля в Казахстане увеличилась на 15%, до 210 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году общая площадь посева в Казахстане составит 21,8 млн га, в том числе зерновых культур — 14,7 млн га. За получением льготных кредитов в республике обратились 11,5 тыс. фермеров, а общая сумма субсидий составила 7,4 млрд тенге (1,39 млрд рублей).

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