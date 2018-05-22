Уагадугу, 22 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Военные Буркина-Фасо отчитались об успешной операции против группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице африканской страны, 22 мая передает агентство Reuters.

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Согласно заявлению Сил безопасности Буркина-Фасо, в результате рейда в Уагадугу была ликвидирована ячейка исламистов. Трое боевиков были убиты, остальные участники группировки арестованы. Также военные изъяли арсенал боевиков — автоматы Калашникова, взрывчатку, военное обмундирование.

Напомним, в марте текущего года исламисты совершили дерзкую атаку в центре Уагадугу — вооруженными боевиками были атакованы посольство Франции и Генштаб Буркина-Фасо. В результате нападения погибли и получили ранения десятки военных.