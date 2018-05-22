Ижевск, 22 мая, 2018, 17:32 — ИА Регнум. По заключению специалистов инженерных войск Министерства обороны и саперов Росгвардии, в жилой зоне военного городка вблизи Пугачёво угрозы для жизни и здоровья жителей нет. При возникновении хлопков и детонаций в дальнейшем полностью отсутствует угроза для объектов и населения. Об этом заявил в интервью, опубликованном на портале муниципального образования, глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Torange.biz Артиллерийский снаряд

Он пояснил, что техническая территория расположена от жилой зоны в 500−700 метрах, к тому же она отделена деревьями и кустарниками, также есть заборы, земляные валы. В случае взрывов может возникнуть только звуковой дискомфорт.

«По предположениям специалистов, на территории арсенала остается еще порядка двух млн взрывоопасных предметов. Но их уже непросто обнаружить. Они либо под какими-то бетонными конструкциями, либо заглубились в землю и их не видно, либо они под травой, кустарниками. Но все наиболее крупные и наиболее опасные снаряды, по заявлению руководителя организации, очищающей территорию от них, уже уничтожены», — заверил Юрин.

Глава администрации отметил, что сейчас на всех уровнях власти обсуждается вопрос обеспечения скорейшей ликвидации последствий взрывов 2011 года, безопасности жителей, а также уборки территории.

Юрин уточнил, что опасность взрывов в настоящее время минимальная, поскольку сухая трава выгорела на 90% территории.

«Будем направлять письма в Минобороны, чтобы спецподразделение направить на территорию и провести глубокое обследование, уничтожение всех взрывоопасных предметов», — добавил он.

Работу экстренных служб района глава администрации при ЧС оценил как хорошую, объяснив, что «отлично» было бы в том случае, если бы такой ситуации удалось не допускать — «все службы должны работать на опережение».

Глава района рассказал, что на момент взрывов в 2011 году на территории арсенала находились 5 тыс. вагонов боеприпасов и взорвалась их большая часть. После этого около 3 млн боеприпасов привели в безопасное состояние.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на территории бывшей военной части 86 696 в Пугачёво в Удмуртии вспыхнул 16 мая. В региональном управлении МЧС пояснили, что неподалеку от удмуртского села происходит единичная детонация снарядов, опасности для жизни населения нет. Между тем людей из опасной зоны эвакуировали. Площадь пожара превысила 270 га.

На территории военного городка был введен режим ЧС.

В ликвидации последствий пожара, сопровождавшегося взрывами, приняли участие около 500 сотрудников МЧС и более 110 единиц техники, а также авиация — самолет БЕ-200 и три вертолета МИ-8.

Власти ожидали стабилизации ситуации к вечеру 16 мая, однако полностью ликвидировать все очаги задымления удалось только к утру 22 мая.

В 2011 году на военном арсенале №102 произошел пожар, последствием которого стали взрывы снарядов. Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 28 тыс. человек, взрывами были повреждены около 3,5 тыс. строений. В результате происшествия погиб один человек, 35 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.