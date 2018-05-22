Челябинск, 22 мая, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В Челябинске сегодня, 22 мая, избрали председателя областного Союза журналистов. Им стала директор медиахолдигнга «Областное телевидение» Светлана Яремчук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pressunion.ru Голосование

За этот пост боролись Яремчук, экс-руководитель информационно-аналитического управления администрации губернатора Рифат Абдрашитов и пресс-секретарь кардиоцентра Вячеслав Афанасьев. Последний сегодня в ходе конференции снял свою кандидатуру. А затем прошло голосование.

За Яремчук проголосовали 40 делегатов. Таким образом, она победила на выборах председателя.

Напомним, выборы проводились в связи со смертью прежнего председателя. Ольга Давиденко умерла 12 апреля в одной из клиник Израиля.