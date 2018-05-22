Москва, 22 мая, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Московские экономические вузы расскажут о своих предложениях по программам высшего и дополнительного образования в рамках выставки Moscow Franchise Expo 2018, которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 30 мая по 1 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы этого мероприятия Фонд «Росконгресс».

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"Посетители выставки смогут ознакомиться с предложениями по программам высшего и дополнительного образования, представят Российский государственный социальный университет (РГСУ), Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Финансовый университет, Высшая школа корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Московский международный университет (ММУ)», — обещают организаторы выставки.

Как отметила ректор РГСУ Наталья Починок, этот день открытых дверей позволит не только действующим и будущим предпринимателям ознакомиться с теми возможностями, которые предлагают вузы для их профессионального роста.

«Это очень поможет тем, кто сомневается в выборе дальнейшего направления развития, а также тем, кто хочет сменить род деятельности», — сказала Починок.

В свою очередь, как подчеркнул руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин, организаторы ждут не только опытных предпринимателей, но и тех, кто пока думает о собственном деле. Самое большое внимание уделят именно молодежи.

«Мы стремимся наглядно показать молодым людям, что сегодня открыть свой бизнес — это реально, — сказал Фурсин. — Всемирный форум и выставка по франчайзингу даст универсальные инструкции по практической стороне дела, а день открытых дверей позволит посетителям выбрать, где изучить теорию».

Напомним, что Всемирный форум по франчайзингу и Moscow Franchise Expo 2018 впервые пройдут в Москве и станут крупнейшим событием отрасли в мире. На мероприятии выступят 70 представителей и глав ассоциаций из более чем 30 стран, а также российские лидеры франчайзинга.

Отметим также, что организатор мероприятия Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.