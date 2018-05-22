Верховный суд внёс в Госдуму законопроект об «уголовном проступке»
Москва, 22 мая, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Верховный суд России внёс на рассмотрение в Государственную думу проект закона о введении в Уголовном кодексе понятия «уголовного проступка». Об этом 22 мая сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев, выступая на Совете судей России.
Законопроект об «уголовном проступке» был одобрен пленумом Верховного суда ещё в октябре 2017 года.
Предполагается, что под это понятие будут подпадать около 80 составов преступлений небольшой тяжести. За их совершение будут предусмотрены штрафы и исправительные работы вместо лишения свободы.
По оценке авторов инициативы, новая мера может применяться в отношении 40 тысяч подсудимых ежегодно.
Отметим, что некоторые эксперты критически отнеслись к законопроекту, высказав мнение, что новое положение в УК сузит применение российскими судами оправдательных приговоров.
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