Москва, 22 мая, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Верховный суд России внёс на рассмотрение в Государственную думу проект закона о введении в Уголовном кодексе понятия «уголовного проступка». Об этом 22 мая сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев, выступая на Совете судей России.

Vsrf.ru Здание Верховного суда Российской Федерации

Законопроект об «уголовном проступке» был одобрен пленумом Верховного суда ещё в октябре 2017 года.

Предполагается, что под это понятие будут подпадать около 80 составов преступлений небольшой тяжести. За их совершение будут предусмотрены штрафы и исправительные работы вместо лишения свободы.

По оценке авторов инициативы, новая мера может применяться в отношении 40 тысяч подсудимых ежегодно.

Отметим, что некоторые эксперты критически отнеслись к законопроекту, высказав мнение, что новое положение в УК сузит применение российскими судами оправдательных приговоров.

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