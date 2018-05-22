Кострома, 22 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Костромской области с января по апрель 2018 года трудоустроились 294 женщины, которые имеют несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба губернатора области. В 2017 году их количество составляло 799.

Александр Дейнека. Мать. 1932

По данным областного департамента по труду и социальной защите, в текущем году 45 костромичек устроились на рабочие места с гибким графиком работы. Пять женщин открыли свой бизнес в сферах: косметических и парикмахерских услуг, торговле ювелирными украшениями, консультаций по компьютерным технологиям и в организации развлекательных мероприятий.

«В 2018 году на профессиональное обучение и дополнительное профобразование в Костромской области направлены 127 женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Из них 56 женщин из числа признанных безработными и 71 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», — отмечают в пресс-службе.