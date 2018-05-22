Ростов-на-Дону, 22 мая, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону замкнул тройку лидеров в рейтинге российских городов по эффективности управления. Столица юга России уступила лишь Казани и Тюмени. Об этом говорится в докладе, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований ВШЭ, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Администрация Ростова-на-Дону

Аналитики оценили ситуацию в январе — марте 2018 года по двум блокам — политико-управленческому и социально-экономическому. В рейтинг попали все столицы субъектов и городские округа с населением более 300 тыс. человек.

«В целом невысокий уровень получился, если говорить о средних баллах, ниже, чем в случае с региональным управлением, что, на мой взгляд, является абсолютно закономерным результатом нашего исследования. И, действительно, городским властям есть о чем задуматься. И, конечно, городской уровень отягощен множеством проблем, в том числе проблемами управленческого характера. Поэтому, несмотря на то, что в нашем рейтинге есть лидеры, говорить о том, что это замечательные результаты, всё-таки не стоит», — отметил в ходе девятнадцатого заседания Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

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Как считают эксперты, в отстающих городах чаще накопились проблемы из-за неэффективности прежнего руководства. Среди них — Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Махачкала. Новосибирск, Воронеж и Пермь вошли в число аутсайдеров, то есть городов, где власть неэффективно пользуется своими ресурсами:

«Из исследования видно, что на высоких позициях в рейтинге находятся города, где местная власть стабильна, нет явно выраженных конфликтов с губернаторами, а градоначальники давно в должности. А высокий уровень конфликтности и нестабильности в городах в долгосрочной перспективе снижает эффективность управления», — цитируют «Ведомости» политолога Александра Пожалова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система «двоевластия» в Ростове-на-Дону была введена четыре года назад. В ноябре 2014 года депутаты городской думы единогласно избрали первого сити-менеджера. Им стал Сергей Горбань. Но его работа жизнь ростовчан не улучшила, надежды не оправдала. По истечении срока трудового договора новым главой ростовской администрации стал Виталий Кушнарев, который, как говорят эксперты, с губернатором Василием Голубевым на короткой ноге.