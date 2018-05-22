Великий Новгород, 22 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В городе Чудово Новгородской области отремонтируют дорогу вокруг железнодорожной станции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил в ходе рабочей встречи с новым главой Чудовского района Николаем Хатунцевым.

Wiki05 Поезд «Сапсан»

«Многие люди приезжают к нам на «Сапсане» и попадают на станцию Чудово. Мы выделим дополнительную субсидию на ремонт дороги вокруг станции, чтобы первое впечатление о регионе было достойным и чтобы жители района пользовались хорошей дорогой», — сообщил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одну из остановок в Новгородской области высокоскоростной поезд «Сапсан» делает на станции в Чудово, откуда можно добраться до Великого Новгорода либо на поездах «Ласточка» (но продолжительность стыковки крайне неудобна: около 80 минут), либо на автомобиле — в среднем за час.

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Напомним также, что Николай Хатунцев, прежде возглавлявший Парфинский район Новгородской области, был избран новым главой Чудовского района 15 мая по итогам конкурсного отбора, который не прошла бывшая глава района Лариса Паюк.

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Парфинский район — тоже по итогам конкурса — возглавила Елена Леонтьева, ранее занимавшая пост первого заместителя главы районной администрации.