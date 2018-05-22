Пекин, 22 мая, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Отмечается, что детальный план урегулирования находится в процессе обсуждения и в случае достижения соглашения администрация президента США Дональда Трампа отменит запрет для американских компаний на продажу телекоммуникационного оборудования ZTE.

byronv2 Узел противоречий

Сообщается также, что министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил в интервью CNBC, что действия Вашингтона в отношении компании ZTE не призваны выдавить ее из отрасли.

Как сообщают американские СМИ, министр торговли США Уилбур Росс, возможно, посетит Китай с визитом на следующей неделе.