Тбилиси, 22 мая, 2018, 17:21 — ИА Регнум. За последние четыре месяца из стран Евросоюза в Грузию в рамках реадмиссии было изгнано в общей сложности 1260 человек, и это, по данным официальных структур, самое масштабное за последние 20 лет изгнание грузин, пишет издание «Резонанси» в статье под названием «Самое масштабное за последние 20 лет изгнание грузин из Европы». В беседе с изданием грузинский политолог Сосо Цинцадзе высказал опасение, что подобные негативные процессы уже сделали свое дело и отбросили процесс вступления Грузии в Евросоюз на целых 10 лет назад.

Marcin Konsek Плакат. Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом

Издание опубликовало и данные, которые получило от МВД одно из грузинских информационных агентств. Согласно этим данным, больше всего граждан Грузии за последние 4 месяца было изгнано из Германии (854 человека). Далее следуют Франция (105 человек), Голландия (102), Австрия (88), Швеция (29) и Греция (21).

«Никто не должен думать, что Евросоюз — это гигантское благотворительное убежище. Этого открыто не скажут ни премьер, ни президент. Но это минимум на 10 лет продлило процесс нашей интеграции с Евросоюзом. Если до сих пор Европа предъявляла к нам другие требования, теперь к ним неофициально добавилось еще одно: правительство должно обеспечить тот минимальный уровень жизни, при котором Европу не будет ожидать такое большое переселение грузин. Пока наш парламент не спешит принимать законы, которые станут своего рода барьером для желающих незаконно попасть в Европу, но ему придется сделать это, другого выхода не остается», — пояснил Цинцадзе.

Напомним, что безвизовый режим для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны вступил в силу 28 марта прошлого года вместе с так называемым механизмом приостановки безвизового сообщения, который будет задействован в случае серьезных нарушений с грузинской стороны. С начала текущего года страны ЕС, особенно Германия, выражают повышенное беспокойство в связи с резким ростом числа граждан Грузии, стремящихся в нарушение безвизового режима остаться на жительство за границей. Аналогичное беспокойство выразили и другие страны, в связи с чем правительство Грузии предложило внести ее в список безопасных стран. Разрабатываются и обсуждаются и другие законопроекты, которые должны приостановить процессы незаконной миграции и нарушения безвизового режима.