Астана, 22 мая, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Акиматы (местные власти) Казахстана ежегодно покупают дорогие автомобили, но не выделяют деньги на приобретение противопожарной, противопаводковой и другой спасательной техники, сообщает 22 мая «Казинформ» со ссылкой на главу правительства республики Бакытжана Сагинтаева.

Питер Брейгель Старший. Сребролюбие. 1558

По его словам, местным властям необходимо больше уделять внимание материально-технической базе, а не дорогим автомобилям. Председатель правительства также напомним, что в ряде регионов Казахстана ожидается засушливая погода. В связи с этим Сагинтаев поручил профильным ведомствам обеспечить необходимый уровень пожарно-технического оснащения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Казахстане зафиксировано 45 лесных и четыре степных пожаров. В настоящее время общая площадь возгорания составила 10 тыс. га, а сумма материального ущерба — 4,4 млн тенге (828 тыс. рублей).