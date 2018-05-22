Могадишо, 22 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила атаку на военный конвой в Сомали, 22 мая передает агентство Reuters.

Jim Gordon На месте взрыва смертника

По сообщению военных Сомали, теракт произошел в 30 километрах от Могадишо, террорист-смертник атаковал автоколонну военных. В результате взрыва погибли 12 солдат, были повреждены несколько транспортных средств.

Напомним, группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых мощных боевых исламистских организаций на востоке Африканского континента. Жертвами нападений и терактов исламистов в Сомали ежедневно становятся десятки человек.