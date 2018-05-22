Тбилиси, 22 мая, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В рамках обещания, данного министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария на митинге в поддержку либерализации наркополитики 13 мая, сегодня, 22 мая, в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта» состоялось обсуждение соответствующего законопроекта, споры вокруг которого не прекращаются.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Этот вопрос рассматривался на встрече парламентского большинства с нынешним председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. До начала встречи депутаты подчеркивали, что для них мнение Иванишвили как учредителя и председателя партии имеет решающее значение.

После окончания встречи депутаты сообщили журналистам, что им удалось достичь определенного соглашения по ряду спорных моментов, но остались вопросы, по которым необходимы и будут проведены дополнительные консультации.

По информации председателя комитета парламента Грузии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Акакия Зоидзе, окончательный вариант законопроекта должен быть готов к 7 июня, но до этого предстоит уточнить детали, в том числе сроки декриминализации легких наркотиков и другие моменты.

Он также сообщил, что лидер партии Бидзина Иванишвили является сторонником гуманной наркополитики, что означает максимальную помощь лицам, страдающим наркоманией, и одновременно ужесточение санкций против реализаторов наркотиков.

Председатель фракции «Грузинская мечта» заверил журналистов, что законодательство в отношении реализаторов наркотиков после принятия законопроекта будет еще более жестким.

А председатель парламента Ираклий Кобахидзе не исключил, что из-за остающихся разногласий законопроект о либерализации наркополитики, возможно, будет вынесен на свободное голосование. Он пояснил, что в этом случае решение примет «большинство большинства».

Сам Иванишвили комментариев после встречи не сделал. Депутаты заявили, что лидер партии большей частью лишь слушал различные позиции.

Напомним, что после спецоперации в двух ночных клубах Тбилиси 12 и 13 мая на проспекте Руставели у здания парламента Грузии проходили акции протеста, участники которых выражали протест против вторжения властей в их «приватное пространство» (ночные клубы), требовали освобождения задержанных в ходе спецоперации реализаторов наркотиков, а позднее к своим требованиям добавили и либерализацию наркополитики. В противовес этой акции сторонники традиционных устоев созвали контракцию и в течение дня 13 мая предпринимали усилия для прорыва кордона полиции и разгона акции «сторонников наркомании». Вмешательство министра внутренних дел и его обращение к собравшимся у здания парламента позволило избежать столкновения и инцидентов. Министр пообещал, что правительство, в частности, его министерство ускорит работу над законопроектом о либерализации наркополитики и обсудит его с представителями участников акции.