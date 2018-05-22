Москва, 22 мая, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий процедуру краудфандинга и первичное размещение криптовалют (ICO) в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

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Законопроект направлен на то, чтобы установить правила для привлечения инвестиций онлайн через новые информационные технологии. В частности, документ прописывает определение краудфандинга — услуги, предоставляющей инвесторам доступ к онлайн инвестиционной платформе, где они могут проводить финансовые транзакции.

Такая платформа также позволяет проводить первичное размещение токенов различных криптовалют (ICO). При этом токенами авторы инициативы предлагают считать вид криптовалюты, которая выпускается юрлицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения финансирования.

Помимо прочего с помощью новой инвестиционной платформы станет также возможно заключать так называемые смарт-контракты — электронные договоры о транзакциях средств онлайн с помощью блокчейна.

За работу новой инвестиционной платформы будут отвечать операторы инвестиционной платформы. Предполагается, что ими могут стать хозяйственные общества, в которых размер собственных средств оператора инвестиционной платформы превышает 5 млн рублей. При этом операторами инвестиционной платформы не смогут стать банки и некредитные финансовые организации. По предложению авторов законопроекта, на Центробанк PФ как на мегарегулятор стоит возложить обязанности по ведению реестра операторов инвестиционной платформы.