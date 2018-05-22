Москва, 22 мая, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Законопроект о цифровых финансовых активах Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая. Инициатива вводит в закон РФ понятия токенов и криптовалют, а также операций с цифровыми финансовыми активами.

Цифровая валюта

Речь идет о наиболее популярных сегодня финансовых активах, которые создаются или выпускаются с использованием современных цифровых и информационных технологий.

В частности, законопроект прописывает понятие криптовалюты и токенов. Так, криптовалюта — это цифровой актив, который создается и учитывается в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра по определенным правилам. Под токеном же понимается виц цифрового финансового актива, который выпускается эмитентом. Другими словами, токены могут быть выпущены юрлицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения финансирования.

После продолжительных консультаций с правительством и Центробанком авторы инициативы все же решили признать криптовалюту и токены имуществом. Однако законопроект прямо указывает, что такие финансовые активы не будут признаваться средством платежа в РФ. Законопроект также не прописывает возможность обмена криптовалют на фиатную валюту — авторы предусматривают такую возможность только для токенов. Порядок такого обмена предлагается установить Центробанку совместно с правительством РФ.

Законопроект также вводит в российское законодательство понятие майнинга. Под ним подразумевается деятельность по созданию криптовалют. При этом если майнер в течение трех месяцев подряд превысит лимиты энергопотребления, установленные правительством РФ, то его деятельность будет считаться предпринимательской.

«Это бизнес, многие на нем неплохо зарабатывают. Майнеры должны быть включены в реестр и платить налоги», — рассуждает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе дискуссии.

Помимо прочего, в законодательстве РФ также предлагается прописать новый вид электронного договора — смарт-контракт. Под ним подразумевается заключенный в электронной форме договор о транзакции средств онлайн с помощью блокчейна. Порядок заключения таких договоров через онлайн-инвестиционную платформу депутаты также прописали в сопутствующем законопроекте, который установит в РФ определение краудфандинга.