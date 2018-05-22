Москва, 22 мая, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Профильный департамент правительства Москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды на протяжении полугода не раскрывал никакой информации о состоянии окружающей среды города Москвы, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Вуппертальского института климата, окружающей среды и энергетики (Германия), который поставил Москву на предпоследнее место из 13 крупных европейских городов по уровню экомобильности.

Антони Переда и Сальгадо. Аллегория суеты. 1632-1636

«В частности, это касается состояния атмосферного воздуха, — пояснил Закондырин. — Писали какие-то пресс-релизы, которые вообще не носили никакого информативного характера».

При этом эколог уточнил, что сравнение, которое провели исследователи института климата, вполне корректно, так как Москву сравнивали не с другими регионами страны, а с такими же европейскими столицами.

«Городские власти не принимают ежедневных эффективных мер, чтобы эту ситуацию исправлять, — подчеркнул Закондырин. — Мы с 1995 года строили систему экомониторинга. В наличии 57 станций по оценке качества атмосферного воздуха, но если что-то в городе происходит, всегда находятся какие-то нелепые объяснения».

Кроме того, эколог обратил внимание на то, что 90% загрязнений воздуха — это выхлопы автотранспорта. Тем не менее власти Москвы так и не улучшили транспортную ситуацию.

«Она порой носит катастрофический характер, — заявил Закондырин. — Есть ещё предприятия-загрязнители вроде московского НПЗ. Не может московский НПЗ находиться на территории города Москвы. Их рассказы, что у них там суперсовременное оборудование и так далее, связаны только с одним — увеличением объёма перерабатываемой нефти. То же самое с очистными сооружениями в Москве. Потратили очередные 4 млрд рублей, но качество воды из-под крана не улучшилось. Нужен и серьёзный план реабилитации Москвы-реки».

Однако, по мнению Закондырина, правительство Москвы скрывает информацию, связанную с экологическим состоянием столицы.

«Много имитации и много пиара, но очень мало каждодневной профессиональной деятельности, — подытожил он. — При этом в самой системе экомониторинга много профессиональных специалистов, но их заставляют жить в системе чиновничьей неразберихи».

Напомним, что, по итогам исследования, заказанного «Гринпис», Вуппертальский институт климата, окружающей среды и энергетики (Германия) поставил Москву на предпоследнее место из 13 крупных европейских городов по уровню экомобильности.

На первом месте рейтинга оказался Копенгаген, на втором и третьем — Амстердам и Осло. В тройку худших вошли Лондон и Москва, на последнем месте — Рим.

Рейтинг составлялся с учетом 21 показателя, которые были сгруппированы по пяти категориям — общественный транспорт, качество воздуха, управление мобильностью, активная мобильность (пешие прогулки и поездки на велосипеде) и безопасность дорожного движения.

Изучив положение дел в столице, специалисты поставили Москву на 12-е место из-за результатов ниже среднего по безопасности дорожного движения и из-за худших в рейтинге результатов по качеству воздуха и активной мобильности. По мнению экологов, воздух в Москве не проходит по нормативам ВОЗ из-за устаревших транспортных средств на дорогах.

Кроме того, столицу России признали и самым перегруженным городом. Оказывается, москвичи тратят на 44% больше времени чем нужно из-за постоянных пробок.