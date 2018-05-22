Ставрополь, 22 мая, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Ставропольский суд вынес приговор по громкому делу об убийстве известного бизнесмена — экс-главы нефтяной компании «Роснефть-Ставрополье» Александра Чернухина. Виновными в совершении преступления признаны отец и сын Мазко, сообщила 22 мая пресс-службе Следственного комитета России. Помимо убийства, фигуранты дела признаны виновными в незаконном обороте оружия и краже.

Владимир Маковский. Осуждённый. 1879

Согласно материалам дела, Мазко-старший работал у Чернухина водителем. При этом он был его доверенным лицом — на него бизнесмен зарегистрировал объекты недвижимости и автомобили, водителю было известно, где коммерсант хранит деньги. Со временем у него созрел план убить своего работодателя, а деньги похитить. В свои планы он посвятил сына.

К убийству преступники подготовились заранее: приобрели оружие и патроны, приняли меры к изменению работы камер видеонаблюдения, расположенных у домовладения родителей коммерсанта. Вечером 14 января 2015 года Чернухин приехал на автомобиле к частному домовладению своей матери в городе Ставрополе и вышел из него. В автомобиль проник его водитель, где стал ждать бизнесмена. Когда тот вернулся, преступник выстрелил в него через спинку и подлокотник водительского сиденья. Чернухин получил четыре огнестрельных ранения в спину и грудь, он скончался на месте.

Пистолет, из которого было совершено убийство, и оставшиеся патроны осужденный отдал своему сын, и тот спрятал их. А спустя несколько дней отец и сын забрали из сейфа в квартире бизнесмена 12 миллионов рублей.

Общий объем уголовного дела, рассказали в СКР, составил 40 томов. Было проведено более 200 следственных действий, более 50 сложных судебных экспертиз.

В итоге приговором суда водителю предпринимателя назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его сын приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.