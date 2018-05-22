Москва, 22 мая, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent второй раз за месяц превысила $80 за баррель, свидетельствуют данные торгов 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость фьючерсов на нефть Brent, по состоянию на 16:45 мск, росла на 1,02% — до $80,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне росли на 0,28% — до $72,44 за баррель.

Напомним, стоимость нефти Brent уже превышала отметку $80 за баррель 17 мая — впервые с осени 2014 года.