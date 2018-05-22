Нью-Йорк, США, 22 мая, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Заморозка «торговой войны» между США и Китаем второй день подряд обеспечивает рост основных индексов американского фондового рынка — на открытии торгов продемонстрировали рост Dow Jones (50 пунктов, 0,2%), S&P 500 (4,75 пункта, 0,1%) и Nasdaq (21,75 пункта, 0,31%), 22 мая передает агентство Reuters.

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Отмена ввозных тарифов на импорт автомобилей и автозапчастей, о которой было объявлено Китаем, вызвала рост акций автопроизводителей, от General Motors до Tesla. Акции автопроизводителей уже на открытии торгов показали рост от 0,7% до 1,7%. Также серьезно растут производители микроэлектроники, «обрадованные» отменой ограничений для китайского гиганта ZTE.

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах 17 мая в Вашингтоне представители США и Китая договорились об окончании «войны тарифов» между странами. Стороны «заморозили» взаимные ввозные пошлины и договорились о новых соглашениях в области внешней торговли.