Сочи, Краснодарский край, 22 мая, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить его страну с официальным визитом. Об этом Радев заявил журналистам сегодня, 22 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером в Сочи.

Николай Рерих. Заморские гости. 1901

«У нас еще очень много вопросов, по которым существуют разногласия. Тем не менее хотелось бы повторить свое приглашение президенту Путину посетить Болгарию в этом году, когда мы празднуем 140-летие освобождения Болгарии и победу в Русско-турецкой войне (1877−1878 годов)», — сказал болгарский президент Радев.

Он также пояснил, что цель его визита в Сочи — восстановление диалога между Россией и Болгарией. Радев признал, что восстановление доверия — это достаточна сложный вопрос, особенно в случае российско-болгарских отношений, которые придется восстанавливать в условиях действия режима антироссийских санкций, а также обострения отношений между Россией и НАТО.

Но Радев считает, что первый шаг на пути восстановления доверия сделан. В ходе переговоров Путин и президент Болгарии провели стратегический обзор двусторонних отношений и выявили огромный потенциал, который существует в торговле, энергетике, в развитии туризма, культуры и транспорта.

Также Радев напомнил, что в ближайшее время в Россию приедет премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Это также должно поспособствовать восстановлению российско-болгарских отношений.