Астана, 22 мая, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В 2017 году в лесном хозяйстве Казахстана зафиксировано в два раза больше лесных пожаров, чем в 2016 году, сообщает 22 мая «Казинформ» со ссылкой на министра внутренних дел республики Калмуханбета Касымова.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

По его словам, площадь возгораний в 2017 году увеличилась в пять раз, а ущерб от пожаров — в семь раз. Площадь пожаров в степной местности составила 850 тыс. га. Министр добавил, что с начала 2018 года в республике зафиксировано 24 лесных и четыре степных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Жамбыльском районе Севро-Казахстанской области произошло возгорание зернохранилищ на площади 4,8 тыс. квадратных метров. В комитете по чрезвычайным ситуациям отметили, что зерна в зданиях не было.