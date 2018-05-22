Тамбов, 22 мая, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Тамбове 26 мая в семнадцатый раз состоится большой авиационно-спортивный праздник, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики Тамбовской области. Мероприятие по традиции состоится на аэродроме Летного городка.

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Авиашоу является одним из самых долгожданных событий весны для многих жителей и гостей области. В этом году оно начнется позже, чем обычно, в связи с тем, что летчики с утра будут выступать на авиационных международных соревнованиях, которые пройдут в этот день в Рязани, рассказал представитель организационного комитета Анатолий Сафонов.

Начало праздника запланировано на 11:30 мск. С этого времени на аэродроме будет работать выставка авиационной и другой военной техники. Как всегда можно будет посидеть в кабине самолетов, не только почувствовать себя пилотом, но и сделать селфи, а также узнать много интересного об устройстве машины от опытных инструкторов. У стоянки самолетов будет проходить демонстрация авиамоделей.

Затем зрителей поприветствуют руководители области и города. Участие в открытии праздника примет глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Также в Тамбов приедут почетные гости, ветераны авиации, известные летчики.

Далее состоится парад кадетских корпусов. Кадеты из 24 регионов страны, от Якутии до Ростова, пройдут торжественным маршем. Кроме того, впервые в этом году на авиашоу состоится торжественная присяга участников «Юнармии».

Летная программа начнется с 13:00 выступлением парашютистов. После в небе над Тамбовом пролетят самолеты дальней авиации: ТУ-22МЗ, ТУ-95МС, ИЛ-78, Ту-160. За ними проследуют экипажи Тамбовского гарнизона: Ан-26, Ан-12БК, Ту-134, ИЛ-76. Далее наступит черед «Соколов России» Липецкого авиацентра. На новейших самолетах летчики продемонстрируют самые сложные фигуры высшего пилотажа.

Тамбовщина — единственный регион, где ежегодно проходит авиашоу подобного масштаба. Область заслуженно считается кузницей авиационных кадров, поэтому в министерстве обороны поддерживают идею проведения этого праздника.

Губернатор Александр Никитин уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Авиационный праздник — одно из самых патриотичных мероприятий, считает он. Каждый год здесь царит особая атмосфера, дети своими глазами видят всю силу и мощь российской авиации, мастерство летчиков вызывает восторг и гордость у зрителей.

«Здесь уместно только одно чувство — чувство глубокого восхищения», — отмечает Никитин.

В этом году организаторы авиашоу ожидают порядка 70 тыс. зрителей только на аэродроме. Вход на авиационный праздник свободный.