Дебальцево, ДНР, 22 мая, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое пострадали в результате подрыва рейсового пассажирского автобуса в населённом пункте Дебальцево в Донецкой Народной Республике, передаёт 22 мая «Донецкое агентство новостей».

ИА Красная Весна Воронка. Донецк

Как сообщил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, инцидент произошёл сегодня в 15:50 на улице Курчатова.

По предварительным данным, в салоне автобуса сдетонировало взрывчатое вещество. Подробности произошедшего уточнятся.