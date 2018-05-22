Калуга, 22 мая, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 22 мая, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы по вопросам социального развития и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина Сотскова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты одобрили изменения в устав города.

Пресс-служба Городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги по вопросам социального развития и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 22.05.2018

Поправки предусматривают изменение вопросов местного значения городского округа и изменение полномочий органов местного самоуправления. Теперь к вопросам местного значения относится утверждение правил благоустройства территории Калуги, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Калуги, а также организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Калуги.

Утверждение правил благоустройства города отнесено к исключительной компетенции Городской думы, ранее правила благоустройства утверждались постановлением Городской управы. Также представительный орган будет наделён исключительным полномочием по утверждению стратегии социально-экономического развития муниципального образования. К вопросам местного значения отнесено оказание поддержки благотворительной деятельности, добровольчества и волонтёрства.

Получили поддержку депутатов и предложения по корректировке прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

В план приватизации дополнительно включаются шесть нежилых помещений, планируемые поступления в бюджет от реализации скорректированной программы приватизации составят 90 миллионов 179 тысяч рублей.

Также были одобрены поправки в бюджет Калуги, согласно которым будет произведено перераспределение бюджетных ассигнований в рамках ранее утверждённых параметров. 40 миллионов рублей выделяется на приобретение здания новой школы на улице Минской в микрорайоне Веснушки.

6 миллионов рублей выделяется на выполнение работ по сносу пятиэтажного здания общежития, расположенного по адресу: улица Хрустальная, 20. Здание находится в аварийном состоянии и является прибежищем для антисоциальных элементов, в нём неоднократно возникали пожары. В связи с тем, что в аварийном состоянии находится даже фундамент, реконструкция здания невозможна. После сноса на месте общежития планируется размещение многоуровневой парковки.

1 миллион 100 тысяч рублей будет выделено для предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям. 667 тысяч рублей выделяется на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 405 тысяч рублей — на исполнение решений суда по капитальному ремонту жилого фонда.

470 тысяч рублей выделяется на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства. 316 тысяч рублей будет направлено на благоустройство территории учреждения, подведомственного управлению культуры города Калуги. 300 тысяч рублей выделяется на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия в рамках муниципальной программы «Старый город».