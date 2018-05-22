Ярославль, 22 мая, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Глава районных администраций Ярославля отчитались о своих доходах за 2017 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Глава Кировского и Ленинского района Любовь Сурова за год получила 941 тысячу 241 рубль. Ее супруг заработал почти в два раза больше своей жены — 1 миллион 797 тысяч рублей.

Любови Суровой принадлежит квартира площадью в 59 кв. м., треть квартиры площадью в 61 метр. Она владеет земельным участком площадью в 203 тысячи 144 кв. м, а вдвоем с мужем им принадлежит участок в 1000 кв.м. Так же напополам с мужем Любовь владеет объектом незавершенного строительства.

Глава территориальной администрации Заволжский район Андрей Мамонтов за 2017 год заработал 1 миллион 123 тысячи рублей, владеет квартирой, домом и земельным участком.

Однако его супруга оказалась богаче — ее доход 1 миллион 141 тысячу. Правда, у нее нет машины, а глава территориальной администрации Заволжского района имеет легковой автомобиль Вольво ХС-90.

Глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова за год заработала 1 миллион 53 тысячи рублей. Транспортных средств не имеет, зато у нее есть квартира площадью 94 м.кв. Ее супруг имеет земельный участок. Муж главной женщины Дзержинского района за год получил 696 тысяч рублей.

Самым богатым главой районной администрации оказался возглавляющий Красноперекопский и Фрунзенский районы Андрей Удальцов.

Он заработал за год 1 миллион 189 тысяч рублей. А еще у него есть надувная лодка с мотором ENDURO-330. Кроме того, Андрей Удальцов владеет половиной восьмидесятиметровой квартиры, жилым домом и земельным участком. Его супруга заработала за год 620 тысяч рублей владеет земельным участком, жилым строением и двумя квартирами и машиной Тойота RAV-4.