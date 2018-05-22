Испанию накрыла русофобская истерия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Противодействие терроризму: о чём договорились Москва и Пекин;
- На официальном уровне: Россию считают спонсором каталонских активистов;
- Двуликость Киева: украинские силовики угрожают наблюдателям ОБСЕ;
- Мнение большинства: Алексей Кудрин возглавил Счетную палату;
- 45 рублей за литр: стоимость бензина в России может вырасти.
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