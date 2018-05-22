Воронеж, 22 мая, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Объемы выпуска товарной продукции Воронежским механическим заводов в 2018 году планируется увеличить почти в два раза — по сравнению с показателями 2017 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, сообщил на встрече 22 мая с врио губернатора Александром Гусевым исполняющий обязанности директора предприятия Сергей Ковалев.

Виктор Иванов. Пятилетку в 4 года — выполним! 1948

Сергей Ковалев сообщил о планах по улучшению финансово-экономической ситуации на предприятии за счет увеличения объемов товарного выпуска относительно уровня 2017 года. Если в прошлом году объем выпуска товарной продукции составил 2,8 млрд рублей, то в планах 2018 года увеличить этот показатель до 5,5 млрд рублей, причем 1,5 млрд будет приходиться на производство нефтегазового оборудования.

В ходе встречи также обсуждалась возможность создания единой производственной площадки на базе ВМЗ и АО КБХА.

Об этом: Воронежские Мехзавод и КБХА объединят производства в 2018 году

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Ковалев был назначен исполняющим обязанности директора Воронежского механического завода — филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 10 мая, после увольнения по собственному желанию Игоря Мочалина.

Воронежский механический завод специализируется на производстве ракетных двигателей на жидком топливе для РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортно-пилотируемых кораблей серии «Союз-МС». Осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь». Также занимается выпуском импортозамещающего нефтегазового оборудования.