Кишинёв, 23 мая, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Что такое проблема мягкой силы для России и почему до сих пор эффективность ее недотягивает до нужного уровня, на примере Молдавии рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Молдавия

Конкуренция на поле противоборства «мягких сил» различных субъектов знает и такую ситуацию, когда ресурс, вкладываемый одним из игроков в своего агента, оборачивается против самого спонсора. Стоит признать высокую эффективность такого рода двойной игры и задуматься — не попадает ли Россия в подобную ситуацию, например, в Молдавии, оказывая поддержку президенту Додону? Действительно, если просуммировать все действия «пророссийского» президента Молдовы, то получится картина, входящая в серьезное противоречие с его комплиментами в адрес России и ее руководства.

Но даже не только в Додоне дело, схема поддержки «пророссийских политиков» в Молдавии продолжает плодить фальшивых союзников России. Транслируя в России свою как бы союзническую позицию, они ухитряются во внутреннем информационном пространстве Молдавии нагнетать антироссийскость, используя для этого подконтрольный себе парламент. Кто персонально ответствен за такое развитие событий в Молдавии и не настало ли время для российских лидеров перестать выращивать сомнительных союзников?

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