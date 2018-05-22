Москва, 22 мая, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей». Как говорится в указе главы государства, новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».

Kremlin.ru На форуме «Россия – страна возможностей»

В документе уточняется, что учредителем организации от имени РФ является Управление делами президента РФ.

«Имущество некоммерческой организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ», цитирует текст указа РАПСИ.

Путин поручил Управлению делами утвердить устав организации, предусмотрев в нем, в частности, что «члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган некоммерческой организации назначаются Администрацией президента РФ».

Администрация президента РФ также должна будет проводить «надзор за деятельностью некоммерческой организации, принятием ее органами управления решений и обеспечением их исполнения, использованием средств некоммерческой организации и соблюдением ею законодательства РФ».

Президент указал, что государственную регистрацию новой организации нужно провести в течение месяца.