Красногорск, 24 мая, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Помимо критики агрессивно продвигаемых мусоросжигательных заводов как безальтернативного способа решения накопившихся мусорных проблем и не менее опасных способов дегазации и рекультивации имеющихся свалок, эксперты и участники созданного при поддержке ИА REGNUM Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов предложили пути выхода из кризиса, основанные на отечественных разработках.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная свалка

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По мнению членов совета REGNUM-РАЕН, только лишь критиковать контрпродуктивно, ситуация давно вышла из-под контроля местных властей, и в свете развернувшихся по всей стране «мусорных бунтов», которые пытаются оседлать порой откровенно деструктивные силы, оставлять и дальше без внимания столь важные для общества вопросы становится попросту политически опасно.

Эксперты убеждены в том, что в стране есть безопасные, щадящие и несравненно более дешевые технологические решения. Не хватает главного — политической воли руководства страны разобраться с кризисом.

Не желая принимать непопулярные решения, правительство не заложило в тарифы на вывоз мусора деньги на обеспечение безопасности утилизации отходов. Вместо этого создается благостная картина того, что осуществляется переход к раздельному сбору мусора, который потом якобы пойдет на предприятия по переработке вторсырья.

В действительности дела обстоят еще хуже. Вместо того чтобы системно решать проблему отрасли обращения с отходами и финансировать бизнес, занимающийся исследованиями и разработкой технологий обезвреживания, правительство выбрало стратегию резкого ужесточения администрирования отрасли, тем самым взваливая на предпринимателей дополнительную нагрузку. Проще говоря, удешевлять технологии и включать затраты на них в тарифы правительство не намерено, вот и приходится создавать виртуальный образ не существующих в количествах, способных переработать все вторсырье, предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, первая часть второго заседания Совета была посвящена итогам общественных слушаний и государственной экологической экспертизы по проектной документации МСЗ, которые планируют построить корпорация «РТ-инвест» в Московской области и других регионах России в рамках федерального проекта «Чистая страна».

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