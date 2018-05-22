Москва, 22 мая, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий введение такого наказания, как арест имущества юрлиц за взятку, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Фердинанд Георг Вальдмюллер. После конфискации. 1859

Для обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юрлица вводится новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а именно — арест имущества такого юрлица. При этом прописывается, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер административного штрафа, установленного за совершение данного административного правонарушения.

Поправками также устанавливается, что юридическое лицо освобождается от административной ответственности за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юрлица должностному лицу (в том числе иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации), руководителю коммерческой или иной организации денег, имущества, оказание услуг имущественного характера за совершение в интересах этого юрлица тех или иных действий (бездействия), если такое юрлицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования или выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

При этом вышеуказанное освобождение от ответственности не будет распространяться на административные правонарушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц международных публичных организаций при осуществлении коммерческих сделок.