Вологда, 22 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В течение 2017 года организации Вологодской области поддерживали внешнеэкономические связи со 120 странами мира. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление сообщили в Вологдастате.

Квентин Массейс. Торговая сделка

По данным статистики, внешнеторговый оборот Вологодской области за прошлый год увеличился на 17% и составил 4,1 млрд долларов США. В том числе со странами дальнего зарубежья — на 10% (3,3 тыс. долларов США), со странами бывшего СНГ — на 58% (0,8 тыс. долларов США).

84% внешней торговли Вологодчины — это экспорт. Подавляющий объем (81 процент) экспортных поставок приходился на страны дальнего зарубежья. Основными потребителями являлись США, Турция, Латвия, Финляндия, Польша, Индия, Эстония. Из стран ближнего зарубежья наиболее крупные объемы продукции вывезены в Республику Беларусь и на Украину. Вологодские предприятия в основном поставляют зарубежным кампаниям металлы, продукцию химической промышленности и древесину. В общей сложности в 2017 году регион поставил за границу товаров на 3,4 млрд долларов США.

Доля импорта во внешней торговле Вологодчины выросла за год на 10%, но по-прежнему значительно ниже объемов экспорта. В 2017 году импортировано товаров на 662 млн долларов США. Основной объем (три четверти) импортных товаров ввезен из стран дальнего зарубежья. Преобладали поставки из Китая, Германии, Швеции, Франции, Норвегии, Уругвая, Италии, Нидерландов. Из стран государств-участников СНГ наиболее крупные объемы продукции поставлены из Республики Беларусь. Половина импорта — это машиностроительная продукция.

Добавим, что среди регионов Северо-Западного федерального округа по объему внешнеторгового оборота Вологодская область занимала четвертое место. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа также наблюдался рост объемов внешнеторгового оборота. Наибольшее увеличение произошло в Республике Карелия (в 1,5 раза) и в Мурманской области (на треть), в Новгородской области рост составил 5 процентов, в остальных субъектах Северо-Западного федерального округа — от 12 до 23%.

Напомним, в ноябре прошлого года МИД РФ поддержал власти Вологодчины в развитии международных связей «в непростое время». Губернатор региона Олег Кувшинников на встрече с заместителем министра иностранных дел Евгением Ивановым заявил: «В числе наших приоритетов — сотрудничество со Словакией, Словенией, Чехией, Арменией, Германией, США и рядом других государств».

Добавим, что в 2019 году в городе Тотьма состоится конференция на тему «русской Америки».