Ярославль, 22 мая, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов заявил о доходе за 2017 год в размере 1 млн 875 тыс рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Супруга мэра задекларировала 296 тыс рублей дохода.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

В собственности у Владимира Слепцова находятся: два земельных участка площадью 2000 кв. м. каждый (общая долевая ½), жилой дом площадью 373 кв. м (общая долевая ½), квартира 136,1 кв. м. (общая долевая 2/3), квартира 127 кв. м. в пользовании, нежилое сооружение (общая долевая ½).

Жена мэра имеет в собственности земельный участок (общая долевая (38/402), квартиру и гаражный бокс.