Астана, 22 мая, 2018, 16:42 — ИА Регнум. На протяжении нескольких недель более 200 частных домов в Павлодаре остаются затопленными грунтовыми водами, сообщает 22 мая «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима города Аяна Бейсекина.

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

По его словам, в бюджет города заложены средства на разработку проекта вертикальной дренажной системы для отвода грунтовых вод. Коммунальные службы Павлодара пробурили скважину, которая помогает откачивать воду. Им предстоит сделать еще одну скважину. Однако власти не уточняют, будут ли выплачены компенсации пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 и 23 мая в Восточно-Казахстанской, Алма-Атинской, Кустанайской и Кызыл-Ординской областях из-за сильного ветра с дождем объявлено штормовое предупреждение. Непогода может также привести к обострению паводковой ситуации.