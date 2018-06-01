Москва, 2 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Праздник зародился в 2011 году благодаря группе пользователей сети, которые решили дать ответ американскому Национальному дню вседозволенности в еде — Дню обжорства.

Pixabay.com Здоровое питание

Участники группы, в которой объединились любители диеты, решили провести акцию в поддержку правильного питания и протеста против переедания. Эту инициативу поддержали многие виртуальные сообщества, после чего разовая акция получила статус ежегодного праздника. Его главная цель — привлечь внимание граждан к проблеме лишнего веса и пропагандировать здоровый образ жизни.

Во всём мире число людей с избыточным весом и ожирением увеличивается с каждым годом. Если в 1980 году их количество соствляло 857 млн, то в 2013 году это число достигло 2,1 млрд.

«В мире наблюдается рост ожирения и избыточного веса как среди взрослых — на 28%, так и детей — на 47% — в период с 1980 года по 2013 год. Рост распространенности ожирения был значительным, широко распространенным и возник за короткий промежуток времени», — отмечала профессор исследовательского центра «Здоровое питание» Эммануэла Гакиду.

Более половины из 671 млн людей, страдающих ожирением, живут всего в десяти странах. Среди них — США, Китай, Индия и другие. При этом Россия заняла четвёртое место по количеству людей с избыточным весом. Согласно исследованию, 54% мужчин старше 20 страдают от лишнего веса и 15% — от ожирения. Среди российских женщин ожирение наблюдается у 28,5% женщин, а лишний вес — почти у 59% женщин.

Ожирение — заболевание хронического характера, которое возникает из-за нарушения обмена веществ в организме. Оно приводит к чрезмерному увеличению массы и толщины жировых тканей. Слишком большой вес вызывает нарушение функций систем кровообращения, дыхания, мочевыделения, провоцирует боли в области спины и поясницы, а также различные гормональные нарушения. Главной причиной возникновения ожирения является несбалансированное и высококалорийное питание, малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность к полноте.