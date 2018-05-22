Ярославль, 22 мая, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Ярославцы все чаще выражают свое возмущение по поводу варварской, по их мнению, обрезки деревьев, которую озеленители проводят на регулярной основе. После нее вместо зеленых аллей остаются стволы-обрубки, которые портят настроение жителям и гостям города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сквер напротив кинотеатра «Родина»

В МБУ «Горзеленхозстрой» поясняли, что для лип, тополей, кленов ясенелистных ранней весной и поздней осенью проводится омолаживающая обрезка. Делается она для того, чтобы дать возможность проснуться спящим почкам, чтобы пошли молодые побеги.

«На проспекте Ленина есть липы, и мы их обрезаем, но там остаются скелетные ветки. Голый ствол у лип не оставляем. А у кленов ясенелистных ветки не оставляем. В других городах России делают тоже самое — технология одна», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Через два года, по ее словам, молодые ветки должны заменить отжившие. Ну, а два года ярославцам предлагается любоваться на скелеты и прятаться от солнца в их тени.

Отдельный вопрос — это сквер около кинотеатра «Родина», где не осталось даже «скелетов» — а лишь половинчатые обрубки.

Сквер напротив кинотеатра «Родина»

«Около кинотеатра «Родина» деревья идут на спил, потому что они старые и аварийные. Полностью дерево с такой высоты ронять нельзя. Представьте себе, что 15-метровое дерево упало на землю со всей силы. Там, между прочим, коммуникации расположены, люди ходят, поэтому есть технология спиливания деревьев. Сначала снимается вся зеленая масса и потом идет спиливание ствола по частям», — сказала Вера Кореневская.

После этого распиленные деревья вывозят на полигон в Скоково.