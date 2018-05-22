Москва, 22 мая, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» поддерживают предложенный КПРФ мораторий на повышение пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Законопроект предусматривает введение моратория на повышение пенсионного возраста до 2030 года.

«Мы поддерживаем предложенный фракцией КПРФ мораторий на повышение пенсионного возраста. В случае отклонения такого законопроекта думским большинством «Справедливая Россия» обязуется внести повторно уже свой вариант инициативы», — сообщил парламентарий.

Депутаты настаивают на широкой открытой дискуссии, которой явно избегают сторонники повышения пенсионного возраста.

Миронов верит, что альтернатива повышению пенсионного возраста существует.

«Если создать условия, при которых пенсионерам будет выгодно и комфортно продолжать трудиться, а работодателям — выгодно их нанимать, тогда возникнет ситуация, когда можно будет не только отказаться от повышения пенсионного возраста», — полагает он.