Владимир, 22 мая, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Примерно 900 сотрудников владимирского завода «Автоприбор», который был признан банкротом, утром 22 мая чуть было не остались без работы. Как сообщил портал «Зебра ТВ», работники пришли на завод, однако на проходной им посоветовали идти получать трудовые книжки. Позже стороны договорились, что никто из сотрудников пока уволен не будет.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Завод «Автоприбор»

Уведомления о сокращении сотрудники завода получили еще несколько месяцев назад.

«Конкурсный управляющий совместно с комитетом кредиторов принял такое решение о ликвидации. Не может вечно продолжаться это банкротство. Когда идет продажа имущества, происходит ликвидация предприятия — так по закону», — цитирует издание исполнительного директора предприятия Инессу Хорошаеву.

Однако увольнять людей еще утром не спешили. Уже днем 22 мая прошли переговоры с участие потенциального инвестора, конкурсного управляющего завода и представителей администрации региона. Как сообщило издание со ссылкой на директора департамента по труду и занятости населения Владимирской области Андрея Григорьева, все сотрудники, которым утром объявили об увольнении, придут на работу 23 мая. Позже они все будут трудоустроены у нового инвестора. Название компании, которая стала новым инвестором, сейчас не раскрывается.

Между тем, как сообщил телеканал «Губерния 33», руководство завода распорядилось выдать сотрудникам предприятия новые уведомления о возможном массовом сокращении, таким образом отсрочив увольнение еще на 2 месяца. Что будет после, неизвестно.

Напомним, что банкротство предприятия началось во Владимире еще в 2012 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года стало известно, что стопроцентное сокращение грядет на Владимирском моторно-тракторном заводе, который входит в состав концерна «Тракторные заводы».