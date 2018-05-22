Москва, 22 мая, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Подходы Алексея Кудрина на посту главы Минфина не устраивали «Справедливую Россию», однако его стремление сэкономить может быть эффективным на посту главы Счетной палаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Его подходы к экономии бюджетных средств, когда он занимал пост министра финансов, нас не устраивали. Но на должности главного аудитора такие подходы как раз могут быть вполне эффективны», — сказал Миронов в ходе брифинга.

Депутаты уверены, что он будет очень жестко отслеживать любые коррупционные аспекты в распределении бюджетных денег.

«Мы также надеемся, что новый глава Счетной палаты в силу специфики своей деятельности увидит необходимость усиления антикоррупционного законодательства и активно поддержит соответствующие инициативы нашей фракции», — отметил Миронов.

Госдума назначила Кудрина председателем Счетной палаты. Решение принято голосами «Единой России» и «Справедливой России».