Ярославль, 22 мая, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Хорошая новость для жителей Заволжского района Ярославля: многострадальный проспект Авиаторов, который называют самой разбитой дорогой города, к 1 июня будет готов к ремонту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Ярославльводоканале».

Ярославльводканал Ремонта проспекта Авиаторов жители Ярославля ждут с огромным нетерпением

Сотрудники предприятия продолжают активно готовить улицы города к агломерации. Как уже сообщало наше информагентство, в этом году руководство города и области поставило перед сетевиками задачу: к началу дорожных работ все объекты должны быть приведены в порядок, чтобы подрядчики не теряли время на замену сетей и приступили к ремонту полотна согласно графику.

«Ярославльводоканал» поставленную задачу выполняет качественно и в срок: на самом первом этапе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» продолжаются работы по замене сетей. Один из важнейших объектов — это проспект Авиаторов, ремонта которого жители Ярославля ждут с огромным нетерпением. В «Ярославльводоканале» сообщают: свою часть обязательств они выполнят в срок. К 1 июня замена сетей будет окончена.

«Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» завершены работы на 10 объектах, проложены порядка 5 км сетей водоснабжения и водоотведения, что составляет треть от запланированного. По проспекту Авиаторов до улицы Красноборская произведена замена участка централизованной наружной системы холодного водоснабжения с прокладкой новой трубы диаметром 200 мм. На сегодняшний день производим работы по замене трубы диаметром 400мм. На этом объекте завершить свои мероприятия планируем до 1 июня, с тем, чтобы дорожники смогли выйти на работы по ремонту дорожного покрытия, — пояснил заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов.

Вопрос теперь — за подрядчиком. Он, правда, до сих пор не определен: ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

Ярославльводканал На сегодняшний день производятся работы по замене трубы диаметром 400 мм

Ярославльводканал Работы должны завершить к 1 июня

Ярославльводканал Ремонта проспекта Авиаторов жители Ярославля ждут с огромным нетерпением

Всего в 2018 году Ярославльводоканал планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения, общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог. На каждом из объектов проводится замена водопровода в полотне проезжей части либо вынос существующей сети из-под полотна дороги. В течении текущего года по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе Ярославле планируется отремонтировать 23 улицы общей протяженностью более 50 км.