Липецк, 22 мая, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Липецкой области организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) претерпевает серьезные изменения. Об этом 22 мая на брифинге для журналистов в администрации региона рассказал начальник управления ЖКХ Липецкой области Валентин Кущенко.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия Уборка мусора

Региональных операторов по обращению с ТКО определят после конкурсных отборов в соответствии с установленными законом критериями.

«Они будут координировать всю цепочку движения твердых коммунальных отходов, а обязательным требованием является наличие лицензии на любой из видов деятельности в сфере обращения с отходами», — отметил в ходе брифинга Валентин Кущенко.

Он также рассказал, что согласно территориальной схеме Липецкая область разделена на четыре зоны. Для каждой зоны деятельности из семи компаний — участников конкурсных отборов — определили победителей, которые приступят к выполнению своих обязанностей либо с 1 июля 2018 года, либо с 1 января 2019-го.

Жители области обязаны заключить договор на оказание услуг с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их сбора. С момента начала его работы услуга по обращению с ТКО перейдет в разряд коммунальной. Региональные операторы Липецкой и Грязинской зоны совместно с управлением энергетики и тарифов Липецкой области должны к 1 июля 2018 года утвердить тарифы, согласно которым будет начисляться плата за вывоз, транспортировку и утилизацию отходов.

Кроме того, к обязанностям регионального оператора относится ликвидация всех существующих несанкционированных свалок в зоне своей ответственности. Всегда актуальная проблема по вывозу крупногабаритных отходов с мусорных площадок перейдет от управляющих компаний к региональному оператору.

Без внимания не останется и вопрос раздельного накопления ТКО. К уже установленным на территории областного центра добавятся новые емкости для накопления пластика и бумаги. Поэтапно начнется строительство современных мусороперерабатывающих комплексов, которые заменят существующие полигоны захоронения отходов по мере исчерпания их ресурсов. Таких предприятий запланировано по одному в каждой из зон.

«Реализация программы в сфере обращения с отходами может стать новым драйвером роста, одним из приоритетов социально-экономического развития региона и экологической безопасности», — отмечает глава региона Олег Королев.