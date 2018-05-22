Тверь, 22 мая, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Муниципалитеты Тверской области в 2018 году на модернизацию и капремонт объектов теплоэнергетики получат более 167 млн рублей. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, говорилось 22 мая на заседании кабинета министров, которое провел губернатор Игорь Руденя. Темой заседания стала подготовка региона к грядущему отопительному сезону.

Отопление

«Для нас является одним из приоритетных направлений улучшение состояния инфраструктуры, развитие системы ЖКХ. Планируем строительство новых котельных в Нелидово, ЗАТО Солнечный, Бологое и других муниципальных образованиях. Условия созданы, работа началась. У нас нет других вариантов, кроме как идти по пути активной модернизации нашего коммунального хозяйства», — отметил Игорь Руденя в беседе с журналистами.

В бюджете региона заложены субсидии муниципалитетам на модернизацию, капитальный ремонт теплоэнергетических активов — всего более 167 млн рублей. Кроме того, на развитие теплоэнергетического комплекса должны направляться и средства самих предприятий: деньги эти заложены в тарифах, по которым платят потребители.

Игорь Руденя особо подчеркнул, все регламентные мероприятия должны быть проведены министерством строительства и ЖКХ, главами муниципалитетов в установленные сроки. В числе наиболее значимых работ — проверка технического состояния котельных, теплотрасс, ремонт теплоисточников, сетей, гидравлические испытания.

В общей сложности на территории региона сегодня насчитывается 1972 км тепловых сетей, 6099 км водопроводных, 2510 км канализационных, 60 477 км электрических. В регионе действуют 800 котельных, 5 генерирующих источников. Объём жилищного фонда составляет 39,9 тыс. кв. м.

При этом, по словам губернатора, предыдущий отопительный сезон, 2017−2018 годов, Тверская область завершила без серьезных аварий. По мнению Игоря Рудени, это результат совместной работы с муниципалитетами, консолидации коммунальных активов, плановой и системной подготовки к отопительному сезону. На подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону было направлено 351,1 млн рублей (в том числе 96,9 млн рублей из областного бюджета), объектов водоснабжения — 63,9 млн рублей (из них 13,7 млн рублей — средства региональной казны). Проведены ремонт и замена 21,2 км тепловых сетей, модернизировано, реконструировано и отремонтировано 102 котельных, отремонтировано и заменено 48 км водопроводных и канализационных сетей. В 2017 году в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, по сравнению с предыдущим годом, муниципалитеты Тверской области улучшили показатели по паспортам готовности: их получили 74% муниципалитетов, тогда как в 2016-м — 44,5%, 2015-м — 28%. В жилом фонде в 2017 году паспорта готовности получили 97% объектов. Были обеспечены запасы топлива: угля на 160%, мазута на 137%; местных видов топлива на 172%.