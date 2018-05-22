Ярославль, 22 мая, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета города Ярославля опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одним из самых богатых стал депутат Роман Галагаев, который заявил о полученном доходе в 47,7 млн рублей.

Муниципалитет Ярославля

В собственности у него значатся 7 земельных участков, еще в двух — доля. Роман Галагаев владеет 11 квартирами, подвалом, в отчете также есть 6 нежилых зданий, 1 здание, два помещения автомобиль легковой ПОРШЕ, автомобиль легковой МЕРСЕДЕС.

Обошел его по полученным доходам за 2017 год только депутат Дмитрий Кузьмин. Он заявил о полученных 76,7 млн рублей, 5 земельных участках в собственности, жилом доме, двух боксах, 14 нежилых помещениях, долях в нежилых помещениях. Депутат владеет тремя легковыми автомобилями ГАЗ, автомобилем ВАЗ, легковыми авто ОПЕЛЬ, двумя автомобилями МЕРСЕДЕС, грузовыми МАЗ и ЗИЛ.

Депутат Илья Горохов в 2017 году заработал 12,1 млн рублей. У него в собственности 31 земельный участок, два жилых дома, один земельный участок — в пользовании. А вот супруга хоккеиста заявила о доходе в 34,5 млн рублей. Но самое интересное — в собственности у нее свыше 140 земельных участков (корреспондент ИА REGNUM побоялся сбиться со счета, поэтому точную цифру мы не приводим), жилой дом, квартира, два нежилых помещения.

Намного скромнее живет депутат Светлана Агашина. Она задекларировала годовой доход в 6,4 млн рублей и легковой автомобиль ТОЙОТА в собственности, три земельных участка, две квартиры, семь нежилых помещений, здание административного назначения.

Супруг у Светланы Агашиной поправил положение принес в семью 7,7 млн рублей. У него в собственности 6 квартир, четыре нежилых помещения, легковой НИССАН, ВОЛЬВО, мотоцикл BMW, маломерное судно Windboat. В общей собственности у супругов земельный участок в Испании и жилой дом в Испании общей площадью 249 кв. метров.

Депутат Олег Ненилин задекларировал 5,1 млн рублей, супруга — 719 тыс. У него в собственности 4 квартиры, два земельных участка, автомобиль легковой НИССАН, автомобиль легковой АУДИ, два прицепа.

Депутат Игорь Бортников заявил о годовом доходе в 5,3 млн рублей, двух земельных участках в собственности, трех квартирах, гараже, двух нежилых помещениях, автомобиле ЛЕКСУС, снегоболотоходе Polaris и прицепе МЗСА.

У супруги, которая получила 116,6 тыс рублей, в собственности автомобиль легковой ЛЕКСУС, автомобиль легковой НИССАН, квартира, две доли в нежилых помещениях.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов заявил доход в 654,6 тыс рублей, его супруга — 2,6 млн рублей. В пользовании у Артура Ефремова две квартиры и три кладовых.

Экс-глава Ярославля Алексей Малютин заработал 306 тыс. рублей, его супруга — 1,2 млн рублей. Он владеет одним земельным участком, есть долевая собственность в квартире, доля в нежилом помещении, квартира в пользовании. В собственности у Алексея Геннадьевича — автомобиль легковой ТОЙОТА, у супруги — автомобиль легковой МЕРСЕДЕС, мотоцикл STELS.

Депутат от КПРФ Наталия Бобрякова заявила доход в 291,5 тыс рублей, в собственности два земельных участка, доля в квартире, автомобиль легковой РЕНО, автомобиль легковой ВАЗ.

Супруг заработал 101,8 тыс рублей. В пользовании у него жилой дом незавершенного строительства, квартира.

Дмитрий Волончунас задекларировал 1,1 млн рублей дохода, земельный участок, жилой дом, три квартиры (одна в собственности, вторая — общая совместная собственность и третья — доля в собственности), два строения, автомобили ЛЕНД РОВЕР, СУЗУКИ. У супруги — автомобиль легковой ТОЙОТА.

Депутат Александр Дегтярев — в середнячках с доходом в 1,9 млн рублей. У него 5 земельных участков, два жилых дома, нежилое здание, автомобиль легковой УАЗ. У супруги — три земельных участка, жилой дом, две квартиры, автомобиль легковой МИЦУБИСИ, прицеп HOBBY

Марина Дьячевская заявила о 406,3 тыс рублей дохода и отсутствии транспорта.

Депутат Юлия Миронова заработала 889,5 тыс рублей, у нее есть квартира в собственности и автомобиль легковой БМВ

Депутат Дмитрий Петровский заявил о доходе в 1 млн 43 тыс., ½ доли в квартире и автомобиле ПЕЖО. Супруга доходов не имеет.

Но скромнее всего, если верить декларации, живет депутат Дмитрий Соколов — у него за год обозначено 276 тыс рублей дохода, доли в двух квартирах и автомобиль легковой ТОЙОТА ЛЕКСУС в собственности.