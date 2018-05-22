Стокгольм, 22 мая, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Сборная Швейцарии уступила сборной Швеции в драматическом финале чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании.

ulrich_berkner Фанаты сборной Швеции по футболу

20 мая на главной ледовой площадке чемпионата «Роял Арена» свои клюшки свели две лучшие команды этого хоккейного «мундиаля» — сборная Швеции и «выскочки» этого года сборная Швейцарии.

Сборная самого неожиданного финалиста мирового первенства прошла тяжёлый путь к финалу и поначалу не удивила своим выступлением на групповом этапе турнира, где ожидаемо заняла четвёртую строчку после Швеции, России и Чехии, выйдя в четвертьфинале на тогдашнего фаворита турнира Финляндию. Вскоре вся публика, следящая за тем четвертьфинальным матчем, была шокирована итогами встречи между Швейцарией и Финляндией, где победителем оказался совсем не явный фаворит, на проход которого ставили многие болельщики. Сборная Швейцарии на характере продвинулась дальше, одержав победу с минимальным преимуществом — 3:2. К слову, все три шайбы «крестоносцев» были заброшены за четыре минуты во втором периоде, которые дали швейцарцам одержать победу в схватке против нестабильного фаворита. Для некоторых больших любителей хоккея поражение финнов не стало удивительным. Команда Лаури Марьямяки, который 1 июня возглавит финский клуб КХЛ «Йокерит», потерпела ряд неожиданных поражений по ходу группового этапа, при этом в щепки разделывая заокеанских соперников.

Первым таким поражением стал матч против хозяев турнира — сборной Дании. 9 мая датчане дали бой сборной Финляндии и одержали достойную победу со счётом 3:2, перебросав своего соперника в два с половиной раза (36 против 17 бросков). Затем непредсказуемая сборная Германии, дошедшая до финала Олимпийских игр, с таким же счётом обыграла сборную «Суоми», при этом сборной Марко Штурма хватило всего лишь 15 бросков по воротам Финляндии. В свою очередь сборная Швейцарии потерпела три поражения от самых принципиальных соперников группы — от России (3:4), Чехии (4:5) и Швеции (3:5).

По большей части швейцарцы уверенно вышли из группы лишь благодаря победам над сборными второго сорта, в данном случае Франции, Австрии, Белоруссии и Словакии. Но, собрав всю свою воля в кулак, Швейцария отправилась за медалями в надежде повторить и даже побить достижения 2013 года, когда «крестоносцы», выиграв все матчи группового раунда, дошли до финала, где были повергнуты шведами со счётом 5:1.

Матч за золотую медаль начался с выигранного вбрасывания в пользу сборной Швеции, которая незамедлительно устремилась в зону соперника устраивать свои порядки. Но швейцарцы, после опыта полуфинальной игры с Канадой, были к готовы к любому натиску соперника. Швейцария смогла быстро отбиться, что повело за собой постоянную смену атак команд.

За атакой шведов следовала контратака Швейцарии, и к концу периода «крестоносцы» открыли счёт. Нино Ниддерайтер оформил первую шайбу финальной встречи, встретив шайбу после отскока от вратаря — 1:0, Нино Ниддерайтер открыл счёт, благодаря передаче MVP ЧМ 2013 года РоманаЙоси. Чуть более чем через минуту форвард сборной Швеции и по совместительству «Детройт Ред Уингз» Густав Нюквист отметился потрясающей шайбой в собственном стиле. Аккуратно и непринуждённо, не встречая никаких преград, Густав прошёлся с шайбой от фланга к центру зоны соперника и вскоре, выбрав позицию для удара, мастерски бросил прямиком в девятку ворот Леонардо Дженони (Швейцария) — 1:1.

В следующем периоде Швейцарцы смогли закрепить за собой преимущество, благодаря НХЛовскому опыту форварда «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майера, принёсшего своей сборной второй гол в матче. Тимо, как ракета, пролетел вдоль свободного фланга сборной Швеции и неотразимо бросил в дальний верхний угол соперника, удачно угадав расположение вратаря в створке ворот и секунду для броска — 2:1. Но за пять минут до конца второй 20-минутки «ТреКронор» снова сравняли счёт в матче. Мика Зибанежад, чей отец является гражданином Ирана, а мать уроженкой Финляндии, выполнил удивительный кистевой бросок от синей линии, который удивительным образом смог миновать закрывающих ворота игроков — 2:2.

В третьем периоде команды не смогли выявить победителя, и игра перешла в овертайм, но и там ни одна из команд не смогла оформить чемпионство. Швеция смогла потрепать нервы швейцарским болельщикам и игрокам, дважды попав в штангу по ходу десятиминутного овертайма. Теперь настал очередь решающего отрезка всего противостояния — серия буллитов. Первый буллит. Его исполняет форвард Швейцарии — Свен Андригетто. Испытывая вратаря, Свен ловит Андерса Нильссона в неловком положении и уводит шайбу на неудобный хват, что не оставило надежд для голкипера — 1:0 в серии буллитов. Затем последовали неудачные попытки с обеих сторон, пока на лёд ни вышел главный атакующий защитник Швеции Оливер Экман-Ларссон, который сравнял счёт в серии послематчевых буллитов, переиграв вратаря типичным, но точным броском — 1:1.

Позднее последовал неудачный буллит швейцарцев, что давало Швеции огромный шанс на успех. На льду оказался форвард «Нэшвилла» Филипп Форсберг, решивший исход матча. Форсберг не стал придумывать что-то необычное и принял решение просто побороть вратаря мощным броском, в очередной раз показав на слабую точку голкипера сборной Швейцарии Леонардо Дженони — 1:2. Двумя минутами позднее Швеция стала чемпионом мира во второй раз подряд, благодаря спасению голкипера «ТреКронор» Андерса Нильссона, спасшего ворота от шайбы Нино Ниддерайтера. Швеция стала 11-кратным обладателем золотых медалей чемпионатов мира, и по такому поводу капитан сборной скандинавской страны Микаэль Баклунд поднял над головой кубок чемпионата мира по хоккею.